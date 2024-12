Azoty uruchomiły w Puławach piątą instalację kwasu azotowego

Grupa kapitałowa Azoty, a konkretnie należące do niej Zakłady Azotowe Puławy, uruchomiły nową, piątą już linię do produkcji kwasu azotowego. Koszt jej budowy wyniósł 300 mln zł. Zrealizowany projekt to element inwestycji pt. „Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego”.

Koncern ograniczy swój negatywny wpływ na środowisko

Dzięki powstałej instalacji nie tylko zwiększy się efektywność produkcji kwasu azotowego ale i poprawi ekonomika wytwarzanych na jego bazie nawozów oraz dojdzie do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska. Nowa linia posiada zdolności wytwórcze wynoszące 1 tys. ton kwasu azotowego na dobę (w przeliczeniu na 100-proc. stężenie kwasu).

Również w grudniu planowany jest rozruch technologiczny czwartej linii neutralizacji o zdolności wytwórczej 1,3 tys. ton na dobę. Docelowo obie instalacje umożliwią zwiększenie mocy produkcyjnych wysokiej jakości nawozów granulowanych (macro) dla nowoczesnych technologii nawożenia oraz na pełne dociążenie dwóch linii instalacji granulacji mechanicznej.

Azoty zwracają uwagę, że uruchomienie piątej linii kwasu azotowego pozwala na płynne przeprowadzenie modernizacji wcześniej powstałych, czterech innych linii kwasu azotowego. Pierwsza z nich została już w 80 proc. zmodernizowana.