W III kwartale 2023 r. producent kosmetyków i chemii gospodarczej zanotował 8,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,15 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się rok do roku o 164 proc. do 10,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 117,7 mln zł i były o 6 proc. wyższe niż rok wcześniej. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. grupa zwiększyła przychody ze sprzedaży o ponad 12 proc., do 329,5 mln zł. EBITDA wyniosła prawie 31 mln zł wobec 12,2 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. Zysk netto rok do roku zwiększył się prawie sześciokrotnie, osiągając poziom 15,5 mln zł.

Jak przekonuje zarząd spółki na wzrost wolumenów sprzedaży i towarzyszącą mu poprawę wyników finansowych złożyły się pozytywne efekty restrukturyzacji kontraktów, poprawa efektywności produkcji czy będąca już na ukończeniu realokacja aktywów produkcyjnych. Nie bez znaczenia dla były także kontynuacja rozwoju organicznego firmy i stabilizacja sytuacji na rynku komponentów produkcyjnych od początku roku skutkujące zwiększeniem przychodów ze sprzedaży brandów Global Cosmed i marek prywatnych. - Skala działania i struktura organizacji Grupy Global Cosmed pozwala na zaspokojenie oczekiwań wszystkich klientów. Dostarczamy produkty dobrej jakości za rozsądną cenę, co powoduje wzrost zaufania konsumentów i idące za tym wzrosty sprzedaży naszych marek. Wyniki finansowe zaczynają mieć odzwierciedlenie w wycenie giełdowej (ponad 50-proc. wzrost cen akcji na początku listopada w stosunku do początku stycznia), inwestorzy z większym zainteresowaniem spoglądają na akcje naszej firmy - komentuje Magdalena Miele, prezes Global Cosmed.

Grupa Global Cosmed koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Bobini, Kret, Apart i Sofin, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji na rynki zagraniczne, gdzie upatrywany jest potencjał skokowego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Spółka duże nadzieje wiąże z rozwojem swojej aktywności na rynku niemieckim, a także na terenie Azji. Równolegle spółka nadal rozwija swoją aktywność w segmencie private label dostarczając swoje wyroby do największych kraju i regionie sieci handlowych.