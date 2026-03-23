Byki i Niedźwiedzie. Złote Portfele

Jacek Jastrzębski | przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Grzegorz Brona | Creotech Instruments
Nagrody wręczali: Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, większościowego akcjonariusza Gremi Media, oraz Cezary Szymanek, redaktor naczelny „Parkietu” i zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.
Orlen
Ireneusz Fąfara, prezes zarządu
Asseco Poland
Adam Góral, prezes zarządu
Dadelo
Patrycja Adamczyk-Wietrzykowska
Scanway
Jędrzej Kowalewski, prezes zarządu
Diagnostyka
Marta Rogalska-Kupiec, wiceprezes zarządu
Bank Millennium
Dariusz Górski, dyrektor departamentu relacji z inwestorami
Biuro Maklerskie mBanku
Maksymilian Skolik, dyrektor biura i Krzysztof Bratos, wiceprezes zarządu mBanku
Rockbridge TFI
Piotr Osiecki, przewodniczący RN Altus – spółki dominującej w grupie, do której należy Rockbridge TFI
Michał Dybuła
BNP Paribas Bank Polska
Grzegorz Maliszewski
Bank Millennium
Mateusz Choromański
Santander Biuro Maklerskie
Emil Popławski
Biuro Maklerskie Pekao
Esaliens Małych i Średnich Spółek
Andrzej Bieniek, zarządzający funduszem
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa
Andrzej Lis, zarządzający funduszem
Credit Agricole Zrównoważony
Marta Stępień i Jakub Płotka, zarządzający funduszem
Rockbridge Obligacji Aktywny 2
Krystian Jarmoła i Michał Tuczyński, zarządzający funduszem
BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych
Marek Olewiecki, zarządzający funduszem
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych
Marek Popielas, członek zarządu Esaliens TFI
Esaliens TFI
Piotr Rzeźniczak, prezes zarządu
OFE PZU Złota Jesień
Arkadiusz Julke, wiceprezes PTE PZU
Tomasz Bardziłowski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, większościowego akcjonariusza Gremi Media, Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, Cezary Szymanek, redaktor naczelny „Parkietu” i zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.
Na corocznej gali w siedzibie GPW spotkali się nominowani i laureaci nagród „Parkietu”, prezesi spółek giełdowych, doradcy inwestycyjni, zarządzający aktywami, analitycy.
Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media, Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.
Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM Polska Miedź, Cezary Szymanek.
Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media, Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.
Forum Rynku Finansowego otworzyła debata „Państwo a rynek kapitałowy – partnerstwo czy napięcie?”. Wzięli w niej udział: Remigiusz Paszkiewicz (KGHM), Piotr Krupa (Kruk), Maciej Trybuchowski (KDPW), Jacek Jastrzębski (KNF), Adam Góral (Asseco Poland) i Tomasz Bardziłowski (GPW). Debatę prowadził Cezary Szymanek („Parkiet”, „Rzeczpospolita”).
W debacie „Wielkie inwestycje. Czy Polska wchodzi w nowy cykl rozwojowy?” dyskutowali Szymon Midera (PKO BP), Adam Leszkiewicz (PGZ) i Mirosław Czekaj (BGK).
W debacie „Local content. Jak spółki z udziałem SP wraz ze spółkami prywatnymi mogą rozruszać inwestycje w Polsce?” uczestniczyli: Andrzej Sterczyński (Unibep), Artur Popko (Budimex), Grzegorz Lot (Tauron) i Przemysław Ciszak (MAP). Debatę prowadził Paweł Czuryło, „Rzeczpospolita”.
Debatę „IPO, delistingi, private markets. Dokąd uciekają polskie spółki?” prowadził Przemysław Tychmanowicz, „Parkiet”. Wzięli w niej udział: Artur Iwański (Ipopema Securities), Paweł Borys (MCI), Mirosław Kachniewski (SEG), Michał Kobza (GPW), Bartosz Margol (PwC), Marek Warzecha (Ponar Wadowice).
W debacie „Nowe technologie, kosmos, biotechnologie. Gdzie dziś są najbardziej atrakcyjne sektory na GPW?” dyskutowali: Michał Marczak (PKO BP), Jędrzej Łukomski (Rockbridge TFI), Jędrzej Kowalewski (Scanway), Sylwia Jaśkiewicz (DM BOŚ) i Mikołaj Raczyński (PFR).
Znaczenie dialogu oraz zaufanie pomiędzy państwem i rynkiem jest kluczowe powiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, podczas Forum Rynku Finansowego.
– Widzimy, jak urosła giełda i jak wygląda kapitalizacja głównych spółek publicznych Skarbu Państwa. To dla mnie dowód, że państwo odgrywa dobrą rolę, gospodarnie zarządzając swoim majątkiem – mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z Cezarym Szymankiem podczas Forum Rynku Finansowego, organizowanego przez „Parkiet” i „Rzeczpospolitą”.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślał, że jeśli chcemy realizować wielkie inwestycje w Polsce, potrzebne są pieniądze i sprawne procedury.
Krzysztof A. Kowalczyk, „Rzeczpospolita” moderował debatę „Prognozy kontra rzeczywistość. Dokąd naprawdę zmierza polska gospodarka?”, w której udział wzięli: Grzegorz Maliszewski (Bank Millennium), Ludwik Kotecki (RPP), Piotr Bujak (PKO BP) i Piotr Bielski (Santander BP).
„OKI i kapitał długoterminowy. Jak zbudować w Polsce realny popyt na akcje?”. W debacie prowadzonej przez Cezarego Szymanka uczestniczyli: Tomasz Korab (Eques TFI), Samer Masri (BM PKO BP), Małgorzata Rusewicz (IZFiA), Piotr Szulec (Skarbiec TFI) i Grzegorz Zawada (BM VeloBank).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas