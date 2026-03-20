Wyniki Sanok RC dużo lepsze niż oczekiwano. Akcje w górę

W IV kwartale 2025 r. Grupa Sanok RC zanotowała blisko 13 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 146 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA wzrosła rok do roku o 26 proc., osiągając 36 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 357,3 mln zł i były o prawie 7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rezultaty były na wszystkich poziomach dużo lepsze od przewidywań analityków.

– Czwarty kwartał okazał się finalnie lepszy niż można było wcześniej prognozować, dzięki czemu prezentujemy również relatywnie lepsze dynamiki całego roku niż to miało miejsce dla trzech kwartałów narastająco. Wypracowaliśmy dobre marże pomimo słabości koniunktury w Europie i ogólnie niekorzystnego otoczenia. Wykorzystaliśmy szanse sprzedażowe i dbaliśmy o elastyczność oraz efektywność działalności, a realizowana strategiczna dywersyfikacja sektorowa pozytywnie wpływa na nasze wyniki, szczególnie w kontekście niepewności w branży automotive – komentuje Piotr Szamburski, prezes Sanok RC.

W całym 2025 roku. grupa wypracowała 148,3 mln zł zysku EBITDA i 44,3 mln zł zysku netto, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza odpowiednio wzrost o 5,5 proc. i spadek o 18 proc. Jednocześnie przychody nieznacznie wzrosły do nieco ponad 1,47 mld zł.

Sanok RC: Ceny surowców pod presją sytuacji na Bliskim Wschodzie

Zarząd nie kryje swoich obaw o negatywny wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na ceny i dostępność surowców niezbędnych w procesie produkcji. – Zaostrzenie konfliktu krótkookresowo może wpływać na ceny, a jeśli konflikt dalej będzie się przedłużał, to trzeba się liczyć z tym, że w dłuższej perspektywie sytuacja może wpłynąć także na dostępność surowców, z którą na razie nie mamy problemów. Z tym co mamy możemy bezpiecznie funkcjonować maksymalnie do dwóch miesięcy, przy czym nie można wykluczyć, że konflikt zacznie wpływać także na popyt, choć na ten moment trudno oszacować skalę tego wpływu – wskazuje prezes.