Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Creotech forsuje umowną granicę hossy

Notowania akcji przedstawiciela branży kosmicznej zyskały w ciągu ostatnich dwóch sesji blisko 10 proc. Rynek zareagował w ten sposób na komunikat o nowej umowie z Europejską Agencją Kosmiczną. Umowa dotyczy przygotowania satelity i misji kosmicznej polegającej na wykrywaniu tzw. śmieci kosmicznych na orbicie okołoziemskiej (do spółki trafi 100 tys. euro). W piątek po południu akcje drożały nawet do 191 zł. Cena przebiła średnią kroczącą z 200 sesji, czyli umowną granicę hossy. Pojawiła się więc techniczna szansa na średnioterminowe przesilenie i ruch do oporów w strefie 220–250 zł.