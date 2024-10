Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Eurocash w dołku bessy

Kurs akcji przedstawiciela branży handlu hurtowego odbił się w minionym tygodniu od linii średniej kroczącej z 50 sesji. Opór ten był dodatkowo wzmocniony faktem, że przebiegał na okrągłym poziomie 10 zł. W czwartek cena akcji dotarła do dołka bessy przy 9,3 zł, a oscylator MACD zaczął zawracać w dół spod linii 0. Czwartkowa słabość Eurocashu korelowała z debiutem Żabki, czyli branżowego konkurenta. Być może to również sprzyjało spadkom notowań, choć akurat na wspomnianym wyżej Delko takiego efektu nie było. Na ten moment Eurocash ma bliżej do kontynuacji bessy. Wspomniana średnia pozostaje oporem.