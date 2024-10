Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Od kwietnia 2021 r. kurs akcji technologicznej spółki porusza się w trendzie spadkowym. W minionym tygodniu cena spadała w porywach do 32,4 zł, czyli najniższego poziomu od czerwca 2020 r. Ta wyprzedaż miała swoje podłoże fundamentalne. Otóż Ipopema znowu obniżyła wycenę spółki w ramach rekomendacji, szacując jej wartość na 31,54 zł. – Po raz kolejny obniżyliśmy naszą wycenę tym razem o 46 proc. po obniżeniu naszych szacunków EBITDA na lata 2024–2025 odpowiednio o 42,4 proc. i 40,1 proc., aby odzwierciedlić większy, niż oczekiwano, wpływ spowolnienia makroekonomicznego – pisali eksperci w uzasadnieniu.

CD Projekt przełamuje linię wsparcia

Sentyment do gamingowych tuzów giełdowych trochę się ostatnio popsuł za sprawą źle przyjętej premiery „Frostpunka 2” od 11 bit studios. Pod koniec tygodnia ten pesymizm udzielił się też CD Projektowi. W piątek rano akcje taniały o ponad 5 proc., do poziomu 156,75 zł. Po raz pierwszy od kwietnia cena znalazła się poniżej średniej z 50 sesji i mamy nowy dołek trwającej od sierpnia korekty. Jej skala to aktualnie 16,2 proc. Do granicy bessy (20 proc.) jeszcze trochę brakuje, ale niepokojące jest to, że kurs zawrócił spod oporu w postaci maksimum z 2023 r., a w rejestrze KNF wciąż są cztery szorty na 3,7 proc. akcji.