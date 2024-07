Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Artifex Mundi poniżej średniej z 200 sesji

Od kwietnia kurs akcji producenta gier spadł z okolic 30 do blisko 20 zł. W minionym tygodniu cena przełamała średnią z 200 sesji, a więc dwa warunki zmiany trendu zostały spełnione (skala przeceny wyższa niż 20 proc. i przełamanie umownej granicy hossy). Spółce nie pomógł komunikat o przychodach za pierwsze półrocze (wzrost r./r. o 47 proc., do 52,15 mln zł). Warto dodać, że wyraźny spadek zbiegł się w czasie z majową rekomendacją DM BDM. Eksperci zalecali „trzymaj” z ceną docelową 26 zł, wyrażając jednak pewne obawy co do ścieżki wynikowej „Unsolved” w tym roku.