...i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

Od lipcowego szczytu hossy 743 zł do minimum z ubiegłego tygodnia 520 zł cena spadła o 30 proc. Kurs już dawno przełamał średnie z 50 i 200 sesji, a w minionym tygodniu utworzyły one formację krzyża śmierci. Techniczne kryteria bessy są spełnione, więc wzrosło ryzyko wejścia na dłuższą ścieżkę zniżek. Warto dodać, że w ostatnim czasie spółce nie pomagała sprzedaż gry „Niezwyciężony”, której 11 bit jest wydawcą i która w pierwszym tygodniu od premiery przyniosła tylko 3,2 mln zł przychodu. Nie da się ukryć, że rynek jest już lokalnie wyprzedany, co może prowokować krótkoterminowe korekty.

Votum narusza dolną granicę tegorocznej konsolidacji

GG Parkiet

Od początku roku kurs akcji kancelarii odszkodowawczej porusza się w konsolidacji, w ramach której większość wahań zamyka się w przedziale 50–40 zł. W minionym tygodniu spółka podała wyniki i liczbę nowych kontraktów podpisanych w październiku. Ta druga informacja wstrząsnęła notowaniami. Liczba nowych umów spadła po raz pierwszy od stycznia poniżej tysiąca, a cena akcji w porywach zniżkowała do 36,6 zł przy podwyższonym obrocie. Naruszenie dolnej granicy konsolidacji zwiększa ryzyko wybicia w dół, choć z drugiej strony obrona bariery 40 zł sprzyja scenariuszowi kontrariańskiemu.