Kurs akcji technologicznej spółki pogłębił w minionym tygodniu dołek trwającej od sierpnia korekty hossy i znalazł się o włos od średniej kroczącej z 200 sesji, uznawanej za umowną granicę bessy. Rynek źle zareagował na informację, że spółka otrzymała wypowiedzenie umów o współpracy z amerykańską Grupą React, która do końca drugiego kwartału 2023 r. była jedynym klientem Medicalgorithmics w USA, generującym przychody na tym rynku. I choć członek zarządu spółki zapewniał w wywiadzie, że było to uwzględnione w strategii, kurs akcji do końca tygodnia pozostał w pobliżu wspomnianej granicy.

VigoPhotonics opuszcza dołem krótkoterminową konsolidację

Kurs akcji producenta detektorów podczerwieni od lipca poruszał się w wąskiej konsolidacji przy niskich obrotach. W minionym tygodniu doszło do wybicia dołem, a na średnich kroczących z 50 i 200 sesji pojawił się krzyż śmierci. Taki ruch zwiększa ryzyko utrwalenia tendencji spadkowej i zejścia do długoterminowych dołków przy 400 zł. Zwłaszcza że w środę po sesji pojawiły się dwie ważne informacje – o przeglądzie opcji strategicznych przez głównego akcjonariusza i planach nowej emisji akcji. Efekty owego przeglądu i parametry emisji będą mieć kluczowe znaczenie dla przebiegu notowań.