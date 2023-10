Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki...

Banki zaczęły w minionym tygodniu sezon publikacji wyników za III kwartał. Zysk netto Santandera wyniósł 1,53 mld zł, co było wartością o 3,7 proc. wyższą od średniej oczekiwań. To wystarczyło, by cena akcji zawróciła nad okrągłym poziomem 400 zł, przebiła poprzedni szczyt trendu i wyznaczyła nowy (446 zł). Sektor bankowy korzysta wciąż na powyborczym przypływie optymizmu. Potwierdziły się też informacje, że wakacje kredytowe będą obłożone dodatkowym kryterium dochodowym. Santander ma więc techniczne i fundamentalne zielone światło. Najbliższym wsparciem jest strefa między 400 i 377 zł.

Selena kontynuuje długoterminowy ruch wzrostowy

Dostawca chemii budowlanej może nie należy do najbardziej płynnych podmiotów, ale nie zmienia to faktu, że cena akcji porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym i regularnie wyznacza nowe szczyty, a kolejne lokalne dołki położone są coraz wyżej. W minionym tygodniu padł nowy rekord hossy – 31 zł. Oprócz siły trendu spółce pomagały zalecenia analityków. Otóż Trigon DM podtrzymał rekomendację „kupuj” dla Seleny i cenę docelową podwyższył do 42,5. Taka wycena daje potencjalną ponad 30-proc. premię. Najbliższe wsparcia są w strefie 27–28,5 zł.