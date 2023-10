...i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

Benefit Systems z niepokojącą utratą wzrostowego impetu

Kurs akcji dostawcy kart MultiSport porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Cena akcji cały czas utrzymuje się powyżej średnich kroczących z 50 i 200 sesji, ale zastanawiające jest to, że od sierpnia lokalne dołki są wprawdzie położone coraz wyżej, ale w tym czasie nie udało się wyjść na nowe szczyty. Innymi słowy – hossa wytraciła swój impet. Trudno powiedzieć, czy jest to tylko płaska korekta, czy wstęp do zakończenia trendu. Ten drugi wariant stałby się bardziej realny, gdyby cena przebiła 50-sesyjną średnią i ruszyła do ważnego wsparcia 1500 zł.