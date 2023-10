Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki...

Auto Partner wyznacza nowe maksimum trendu wzrostowego

Kurs akcji dystrybutora części samochodowych porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym, a w minionym tygodniu cena wyznaczyła jego nowy szczyt 23,95 zł. Jest to klasyczny sygnał kontynuacji hossy. Bykom pomagały dane o przychodach za wrzesień, które wzrosły o 27,9 proc. w ujęciu rok do roku, do poziomu 331,71 mln zł.