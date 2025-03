Torpol o wzroście i dywidendzie

1,8–1,9 mld zł to rząd przychodów, jakich budująca linie kolejowe grupa spodziewa się w 2025 r. – co wynika ze struktury portfela zamówień. W 2024 r. przychody wyniosły 1,46 mld zł, o 33,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na poniedziałkowej konferencji zarząd nie chciał się odnosić do tegorocznej potencjalnej marży brutto ze sprzedaży. W ostatnich latach spółka była znana z ponadprzeciętnej rentowności, ale odpowiedzialne za to wysokokaloryczne zlecenia już się zakończyły. W 2024 r. marża brutto ze sprzedaży skurczyła się z 14,7 proc. do 8,7 proc. Zarząd podał tylko, że średnią rentowność brutto ze sprzedaży dla całego portfela zamówień szacuje na 6 proc.