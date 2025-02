Po poniedziałkowym wystrzale o 43 proc., do 16 zł, we wtorek notowania Mostostalu Płock kontynuowały passę. W ciągu pierwszej godziny sesji, przy ponad 1,1 mln zł wartości obrotów (drugie miejsce za hegemonem indeksu WIG-budownictwo, Budimeksem) kurs rósł o nawet 22 proc., do 19,55 zł.

W przypadku Mostostalu Warszawa, spółki kotrolującej Mostostal Płock, na otwarciu inwestorzy realizowali zyski i kurs spadał, jednak i tu szybko pojawił się kolor zielony – transakcje zawierano po nawet 8,94 zł, czyli o prawie 10 proc. powyżej kursu odniesienia. W poniedziałek, na fali sukcesu spółki córki, poszedł w górę o 22 proc., do 8,16 zł.

Wartość kontraktu z Orlenem mocno przekracza kapitalizację Mostostalu Płock

Impulsem wzrostu wyceny Mostostalu Płock był kontrakt z Orlenem obejmujący prace na wydziale produkcji asfaltu. Wartość całego kontraktu to prawie ćwierć miliona złotych netto, Mostostal Płock ma 40-proc. udział w konsorcjum, co przekłada się na 98,7 mln zł netto przypadającej na firmę wartości umowy. Przed publikacją raportu bieżącego kapitalizacja Mostostalu Płock wynosiła… 22,3 mln zł.