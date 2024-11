UOKiK nie prześwietli

W nawiązaniu do poniedziałkowego apelu ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o zbadanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzrostu marż deweloperów urząd poinformował, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania antymonopolowego. UOKiK przypomniał, że może interweniować na rynku w dwóch przypadkach: jeżeli ceny są wynikiem porozumienia firm lub nadużywania dominującej pozycji przez pojedynczy podmiot. UOKiK zaznaczył, że polski rynek deweloperski jest tak rozdrobniony, że nie ma podstaw, by uznać, że mogłoby istnieć na tyle szerokie niedozwolone porozumienie spółek. Nie ma też gracza z dominującą pozycją.