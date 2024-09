Notowany na Catalyst deweloper Ghelamco pozyskał najemcę na połowę wieżowca The Bridge budowanego w gorącym stołecznym biurowym dystrykcie przy Rondzie Daszyńskiego. Santander Bank Polska podpisał umowę najmu 24,5 tys. mkw. - to największa transakcja na polskim rynku biurowym od 2022 r. Bank zajmie 19 najwyższych pięter z tarasem na wyłączność.

Reklama

Santander Bank będzie mieć kwaterę główną w biurowcu budowanym przez Ghelamco

- To przełomowy moment dla naszej inwestycji, ale też znaczący dla polskiego rynku biurowego. Santander Bank Polska został strategicznym najemcą The Bridge, decydując się na połowę 40-piętrowego wieżowca. Tak dużej transakcji najmu powierzchni biurowej nie mieliśmy w Polsce od 2022 roku! To dowód na to, że nowoczesne organizacje, nieustannie dążące do rozwoju i dbające o standard środowiska pracy, nie rezygnują z biur na najwyższym poziomie – podkreślił Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland. - Dla naszego klienta kluczowe były aspekty ESG, które w The Bridge są dla nas priorytetem i mają odzwierciedlenie na każdym etapie projektu – od procesu budowy i zastosowanych materiałów po rozwiązania na poziomie funkcjonowania budynku, kiedy już zostanie oddany do użytku – dodał.

Czytaj więcej Budownictwo Ghelamco i PKP zbudują nowe centrum biurowe w Warszawie Po prawie dekadzie przerwy kolejowa spółka i deweloper wracają do planów zagospodarowania terenów wokół dworca Warszawa Gdańska.

- Przeprowadzka do nowoczesnego biurowca zlokalizowanego w biznesowym hubie stolicy to część naszej strategii, w której jednym z elementów jest dbałość o jak najlepsze doświadczenia naszych klientów i pracowników. Poszukując miejsca na nową siedzibę zwracaliśmy uwagę na długoterminowe rozwiązania ESG oraz nowoczesne technologie, które nie tylko pomagają poprawić efektywność energetyczną, ale wspierają także budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników. Fakt, że The Bridge posiada wiele certyfikatów ekologicznych i technologicznych, a do tego jest doskonale zlokalizowany, przekonał nas do wyboru tego projektu na nasze główne biuro w Polsce – skomentował Paweł Dziedzina, dyrektor departamentu zarządzania środowiskiem pracy w Santander Bank Polska.

The Bridge, czyli nowa wieża i odrestaurowana Bellona

The Bridge to nowa wieża, która zostanie oddana w to I kwartale 2025 r. oraz modernizowany budynek dawnego Domu Wydawniczego Bellona, w którym powierzchnię wynajął niedawno Instytut Francuski, a Santander otworzy tu swoją placówkę. W sumie kompleks będzie liczyć 52 tys. mkw. powierzchni biurowej.