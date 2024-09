Ghelamco i PKP zbudują nowe centrum biurowe w Warszawie

Po prawie dekadzie przerwy spółki Ghelamco i PKP wróciły do współpracy przy zagospodarowaniu terenu wokół dworca Warszawa Gdańska. Sam dworzec zostanie wymieniony na nowy, a wokół – na 2,4 ha należących do kolejowej grupy – wyrośnie nowe centrum biznesowe stolicy.

Cztery biurowce wyrosną wokół dworca Warszawa Gdańska

Część komercyjna ma się składać z czterech wielofunkcyjnych budynków komercyjnych o powierzchni ponad 100 tys. mkw. Inwestycja będzie realizowana w czterech etapach. PKP wniesie grunty, a projektem będzie kierować spółka zależna Xcity Investment.

- Od początku swojej historii kolej silnie oddziaływała na otoczenie. Wokół niej powstawały nowe dzielnice i całe miasta, budowane były fabryki. Również dziś kolej może i powinna pełnić funkcje miastotwórcze. Zarządzane przez PKP nieruchomości mają olbrzymi potencjał; wiele z nich – jak właśnie Warszawa Gdańska – znajduje się w świetnych lokalizacjach: centrach miast, dobrze skomunikowanych punktach. Projekty z udziałem inwestorów zewnętrznych to dobry kierunek, by we właściwy sposób uwolnić ten potencjał – skomentował Andrzej Bułczyński, członek zarządu Grupy PKP.

- Jako firma, która ma w swoim portfolio takie ikony nowoczesnej Warszawy jak Warsaw Spire z placem Europejskim, Warsaw UNIT czy obecnie wznoszony wieżowiec The Bridge, mamy wieloletnie doświadczenie w realizowaniu wielofunkcyjnych, miastotwórczych projektów i biznesowych centrów. Bardzo się cieszymy na wznowienie współpracy z PKP, ponieważ widzimy w dworcu Warszawa Gdańska ogromny potencjał na stworzenie wartościowej przestrzeni, która połączy potrzeby mieszkańców Warszawy, biznesu i pasażerów nowoczesnej polskiej kolei – dodał Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.