Co do programu „Decyzja na raty”, to proszę pamiętać, że nie jest to duża skala. To pewien procent niektórych inwestycji, w niektórych prawie nie występuje, bo to półka premium. W skali Atalu udział takich klientów nie jest duży. Jeśli rzeczywiście doszłoby do skrajnej sytuacji, że w marcu przyszłego roku programu „Na start” nie ma, to nie sądzę, by klienci mieli się wycofywać, oni skorzystają z normalnego finansowania bankowego.

Jest sporo konsumentów, którzy dziś godzą się z obecną sytuacją bardzo drogiego pieniądza i biorą kredyt, bo pierwszy czy drugi rok będą obciążeniem, ale wraz z obniżaniem stóp to się zmieni. Kredyt zaciąga się na 30 lat.

Inwestorów interesuje to, ile mieszkań sprzedajecie, ale też za ile i z jaką marżą. Czy w tej chwili potrzebne są obniżki cen, dodatkowe zabiegi marketingowe?

Polityka cenowa jest dynamiczna we wszystkich oddziałach, negocjujemy z klientami, ale zawsze byliśmy przeciwni gwałtownym ruchom. Nawet kiedy ceny na rynku rosły, to podwyżki u nas były umiarkowane. Jeśli ceny się stabilizują, to pole do korekt jest naprawdę niewielkie, staramy się utrzymywać stabilne ceny.

Na dziś nie widzimy potrzeby stosowania zabiegów marketingowych na większą skalę. Raczej aktywnie negocjujemy z klientami na poszczególnych rynkach, w poszczególnych oddziałach. Program „Na start” jest moim zdaniem przeceniany, dziś główną przyczyną wstrzymywania decyzji o zakupie jest oczekiwanie na niższe stopy procentowe. W negocjacjach klienci starają się raczej uzyskać właśnie opóźnienie płatności.

Jeśli chodzi o rentowność, marża brutto ze sprzedaży waha się, bo zależy od różnych czynników, ale marżę netto staramy się uzyskiwać na poziomie 20 proc. W tym roku spodziewamy się rentowności brutto ze sprzedaży rzędu 27 proc.

Harmonogram wydań idzie zgodnie z planem. W I połowie br. przekazaliśmy 1215 mieszkań, w całym roku szacujemy to na 2,7–2,8 tys., co powinno się przełożyć na 1,6–1,7 mld zł przychodów.