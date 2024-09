Grupa działająca w kilku segmentach rynku nieruchomości w I połowie br. miała 15,2 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, o 67 proc. więcej niż rok wcześniej. Echo bezpośrednio jest deweloperem nieruchomości komercyjnych i odpowiada za platformę PRS Resi 4 Rent, a od niedawna za platformę prywatnych akademików Student Space. W grupie jest też deweloper mieszkaniowy – notowany oddzielnie na giełdzie Archicom (jeszcze niewielka część projektów mieszkaniowych jest realizowana przez Echo).

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oraz nieruchomości komercyjne

W I połowie br. Echo miało 489 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Choć klienci grupy odebrali klucze do 480 lokali, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej, przychody segmentu mieszkaniowego skurczyły się o tylko 2,5 proc., do 333,5 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży zmniejszył się o ponad 8 proc., do 107,2 mln zł – marża zmniejszyła się z 34,2 do 32,1 proc.

Segment nieruchomości komercyjnych zwiększył przychody o 30,5 proc., do 136 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 52 proc., do 47 mln zł. Echo nie planuje długoterminowo trzymać biurowców i galerii handlowych na książce – jest bowiem deweloperem nastawionym na zarabianie na sprzedaży nieruchomości.

Platforma Resi 4 Rent, w której Echo ma 30 proc. udziałów i jest nadwornym budowniczym, przyniosła w I połowie br. 19,6 mln zł przychodów, o 83 proc. więcej niż rok wcześniej, a zysk brutto ze sprzedaży podwoił się, do 9,6 mln zł. Strategia zakłada sprzedaż udziałów bo nabraniu przez Resi 4 Rent odpowiedniej masy.