„Jeszcze w II półroczu 2023 roku Unihouse dokonał czynności reorganizacyjnych dostosowujących poziom mocy produkcyjnych zakładu w Bielsku Podlaskim do bieżących warunków ekonomicznych i rynkowych, co dziś ma swoje odzwierciedlenie z jednej strony w niższej sprzedaży, ale co ważniejsze w zdecydowanie lepszej rentowności na poziomie EBIT oraz EBITDA” – czytamy w raporcie. Przy 0,4 mln zł straty operacyjnej wobec 12 mln zł pod kreską rok wcześniej EBITDA wyniosła 2 mln zł.

Priorytetem bezpieczeństwo i marże, a nie nakręcanie przychodów

- Wykonaliśmy potężną pracę wewnątrz organizacji, która już dziś jest widoczna w postaci znacznego ograniczenia ryzyk, lepszej komunikacji związanej z prowadzonymi projektami budowlanymi, szybszego reagowania na odchylenia względem pierwotnych założeń – skomentował Dariusz Blocher, prezes Unibepu. - Mimo trudnego rynku inwestycyjnego, będziemy kontynuować selektywną politykę wyboru kontraktów w segmentach budowlanym i modułowym, koncentrując się na projektach o optymalnych walorach ekonomicznych. Choć może to wpłynąć na ograniczenie dynamiki rozwoju w tych obszarach, oczekujemy, że przyczyni się to do trwałej poprawy rentowności operacyjnej w kolejnych okresach. W segmencie deweloperskim będziemy kontynuować realizację planów sprzedaży zgodnie z harmonogramami projektów, stosując jednocześnie przemyślaną politykę cenową dla klientów indywidualnych. Uważamy, że powyższe podejście przyniesie w całym 2024 r. wymierne korzyści finansowe i operacyjne, a także przyczynią się do dalszej poprawy rentowności operacyjnej całej grupy – dodał.

Na koniec czerwca dług finansowy netto z wyłączeniem zobowiązań z tytułu najmu wyniósł 122 mln zł wobec 142 mln zł rok wcześniej. Stan środków pieniężnych wzrósł ze 121 mln do 247 mln zł, a zadłużenie finansowe z 299 mln do 400 mln zł.

Straty poniesione w 2023 r. doprowadziły do naruszenia jednego z kowenantów i na koniec czerwca 2024 r. też miało to miejsce – na co zwrócił uwagę audytor - jednak zarząd zapewnił, że relacje z bankami są stabilne, do tego w I połowie 2024 r. Unibep pozyskał nowe finansowanie.

Konferencja wynikowa Unibepu zaplanowana została na piątek.