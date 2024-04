Murapol po konferencji: co z obietnicą wzrostu sprzedaży i dywidendą

Na pierwszej po grudniowym debiucie na GPW konferencji wynikowej menedżerowie Murapolu powiedzieli, że oferta na koniec 2023 r. przekraczająca 3,5 tys. lokali oraz 4,7 tys. na koniec marca (w I kwartale br. wprowadzono blisko 1,9 tys. lokali) to dobry fundament, by zrealizować cel podany w trakcie IPO, czyli podpisać 3,7 tys. umów deweloperskich/przedwstępnych w całym 2024 r. Byłby to wzrost o 28 proc. rok do roku, podczas gdy w ostatnich latach — niezależnie od otoczenia — sprzedaż była stabilna.

Lepsze otoczenie makro

Wyniki sprzedaży po I kwartale br. spółka poda 8 kwietnia, w prezentacji przekazano tylko, że tempo sprzedaży było dobre mimo braku „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”. Podczas konferencji dodano, że sprzedaż była lepsza rok do roku. W I kwartale 2023 r. Murapol raportował zawarcie 729 umów deweloperskich/przedwstępnych.

W całym 2023 r. podpisał 2889 umów, udział klientów kredytowych wynosił 64 proc., a samego „Bk” 23 proc.

Członkini zarządu Iwona Sroka zaznaczyła, że choć programy dopłat do kredytów wspierają sprzedaż, to dla samego Murapolu nie ma to kluczowego znaczenia z racji oferty: bardzo mocno wystandaryzowanych, kompaktowych mieszkań o „przyjaznej” całkowitej cenie – 80 proc. sprzedaży w 2023 r. to lokale kosztujące poniżej 500 tys. zł. Sroka dodała, że otoczenie rynkowe jest lepsze niż rok temu. W 2023 r. pomogło wiosenne złagodzenie kryteriów badania zdolności kredytowej (rekomendacja S) oraz obniżki stóp procentowych. Dodatkowo inflacja jest niższa, a płace i siła nabywcza wyższe. Murapol sprzedaje lokale najbardziej poszukiwane – czyli w segmencie popularnym, dla nabywców pierwszych mieszkań w życiu, a oferta rozkłada się – jak u żadnej innej firmy — na kilkanaście miast.

Pierwsza transza dywidendy

Przemysław Kromer, członek zarządu ds. finansowych, podtrzymał deklarację zarządu z IPO, że rekomendowana będzie wypłata co najmniej 200 mln zł (4,9 zł na akcję) w dwóch transzach, w ramach wypłaty z zysku za 2023 r. i zaliczki na poczet dywidendy za 2024 r. Rekomendacja dotycząca dywidendy z zysku za 2023 r. ma się pojawić bliżej terminu walnego zgromadzenia, które zostanie zwołane niebawem. W 2023 r. Murapol miał 219,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej — 5,37 zł na papier.