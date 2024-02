Echo przeprowadzi ofertę publiczną obligacji serii S w kwocie do 70 mln zł

Echo Investment zamierza rozpocząć ofertę publiczną obligacji serii S w kwocie do 70 mln zł w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka. Zapisy będą prowadzone od 31 stycznia do 13 lutego. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6M; marża dla obligacji: 4% w skali roku.