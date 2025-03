Inwestorzy i maklerzy, czyli jeden rynek i dwa punkty widzenia

Czytaj więcej Biura maklerskie Praca u podstaw jest realną szansą na poszerzanie bazy klientów Brak działań biur maklerskich w celu dopasowania oferty do oczekiwań klientów może prowadzić do marginalizacji części rynku – uważa Tomasz Bilczyński, Brokerage Business Lead, Accenture.

Rozbieżności między maklerami a ich klientami pojawiają się jednak na wielu płaszczyznach. Zaczynają się one w zasadzie już na etapie oceny motywacji do podejmowania działalności inwestycyjnej. Z perspektywy klientów jest to przede wszystkim chęć osiągnięcia stabilności finansowej, potrzeba dywersyfikacji aktywów, ochrona oszczędności przed inflacją oraz dążenie do zapewnienia sobie niezależności finansowej na emeryturze. Co na to maklerzy? Oni na potrzeby i oczekiwania inwestorów patrzą inaczej. Przypisują mniejszą wagę czynnikom wskazanym przez samych inwestorów i uważają, że impulsy inwestycyjne pochodzą od rodziny i znajomych. Jest to z kolei aspekt, który nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w deklaracjach samych inwestorów.

Im dalej w las, tym lista rozbieżności się wydłuża. Jedną z podstawowych jest chociażby podejście do kosztów. Sami klienci wskazują, że biura powinny przede wszystkim skoncentrować się na poprawie przejrzystości kosztów i opłat – taki aspekt podkreśliło 70 proc. badanych. Istotne są według nich również kwestie związane z edukacją oraz rozszerzeniem oferty produktów. Przedstawiciele biur maklerskich znacznie mniejszą wagę przywiązują do kosztów – wskazał go zaledwie co piąty ankietowany. Najważniejszymi elementami dla nich pozostają oferta produktów oraz rozwiązania technologiczne, co potwierdziło 69 proc. badanych.

Co poprawić?

Tego typu przykłady można oczywiście mnożyć. Brak pełnego zrozumienia potrzeb inwestorów trzeba oczywiście traktować jako sygnał alarmowy, ale może on się stać także przyczynkiem do wyciągnięcia wniosków i zmian w podejściu do biznesu, tak by faktycznie był on lepiej dopasowany do potrzeb inwestorów. Tym bardziej że preferencje klientów przekładają się również na ich realne działania dotyczące zmiany brokera. Dla inwestorów głównymi czynnikami determinującymi tę zmianę są lepsze warunki finansowe i szersza oferta inwestycji. I tutaj też istnieje rozbieżność w stosunku do tego, jak patrzą na to maklerzy. Przedstawiciele biur maklerskich podkreślają znaczenie rozbudowanej oferty, lecz jednocześnie większą wagę przywiązują do aspektów technologicznych.

Do poprawy jest sporo. Gdzie jest największe pole do zmian?