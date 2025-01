Czy roczne strategie giełdowe mają jeszcze sens?

Określenie „strategia roczna” jest też dużym uproszczeniem. Analitycy przyznają bowiem, że tak naprawdę jest to „żywy” dokument, który może ewoluować w trakcie roku. – Strategia to pewnego rodzaju fotografia przyszłości, uchwycona na podstawie danych i informacji dostępnych w danym momencie. Jak mawia klasyk, „fakty się zmieniają – zmieniam zdanie”. Tym samym strategie nie są sztywnymi wyroczniami, lecz dynamicznymi dokumentami, które mogą i powinny ewoluować w miarę pojawiania się nowych danych – wyjaśnia Krupa.

Zwraca na to uwagę także Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych w Santander BM. – Nasza roczna strategia jest w sposób ciągły korygowana, cyklicznie w maju piszemy półroczną strategię, co miesiąc publikujemy portfel inwestycyjny, a w trakcie miesiąca notatki strategiczne i aktualizacje dotyczące sektorów i spółek. Nasza strategia nie polega na tym, że wybieramy spółki na cały rok i zamykamy oczy do kolejnego grudnia, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy chcieli wejść w nowy rok bez strategii. Mamy strategię i jesteśmy gotowi ją korygować w trakcie roku – mówi Stolarski.

– Strategie inwestycyjne na dany rok mają różny okres życia i czas aktualności opracowania zależy od otoczenia rynkowego – mówi z kolei Sobiesław Kozłowski, dyrektor działu analiz i doradztwa w Noble Securities. – Dla klientów zarządzającymi dużymi portfelami czy klientów posiadających istotne pakiety akcji spółek w relacji do płynności strategie rynkowe są swego rodzaju mapą szans i zagrożeń widzianych przez zespoły analityczne z domów maklerskich. Z drugiej strony strategie mogą być argumentem do synchronizacji oceny perspektyw makroekonomicznych z perspektywami poszczególnych branż i spółek oraz oceny, w jakim momencie cyklu rotacji aktywów czy cykli giełdowych jesteśmy – mówi Kozłowski.

Jest popyt, jest podaż

Samym analitykom, z racji wykonywanej pracy, można oczywiście zarzucić brak obiektywizmu w ocenie sensu tworzenia strategii rocznych. Jak się jednak okazuje, ich poglądy podzielają również ich klienci i zarządzający.

– Co roku z zaciekawieniem czytamy strategie roczne przygotowane przez brokerów. Oprócz ogólnych prognoz kierunków dla indeksów giełdowych, w tego typu opracowaniach najbardziej cenimy rekomendacje dotyczące przeważania lub niedoważania poszczególnych sektorów, a przede wszystkim wskazania konkretnych spółek z największym potencjałem wzrostu kursów (tzw. top picks) oraz spadku (top sells) – mówi Dariusz Kuśmider, zarządzający w TFI PZU. Przyznaje, że pojęcie „roku” na rynku inwestycyjnym jest pojęciem umownym.

– Rynek akcji nie działa w interwałach rocznych, tylko odznacza się cyklicznością niezależną od zmieniających się dat w kalendarzu. Strategie zazwyczaj są większymi opracowaniami, które pozwalają na uporządkowanie wiedzy rynkowej oraz skonfrontowanie własnej strategii z przemyśleniami brokerów. Co prawda są to strategie roczne, praktyka pokazuje jednak, że często w trakcie roku są one aktualizowane. Ostatnie lata cechują się dużą dynamiką zmian w otoczeniu, więc dobrą praktyką jest elastyczne podchodzenie do prognozowanych scenariuszy – mówi Kuśmider.