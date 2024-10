Kinga Ćwiklińska zanim trafiła do XTB związana była m.in. z takimi firmami, jak Allegro czy też Santander Bank Polska. - Naszym celem jest zbudowanie wiodącej platformy inwestycyjnej dostępnej dla każdego – mówi Adam Dubiel, szef działu technologii i produktu, który do XTB również trafił z Allegro. - Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się fintechów w regionie i stawiamy sobie ambitne cele produktowe, które chcemy realizować w oparciu o wysokiej jakości dane. Budujemy rozwiązania oparte na machine learning oraz AI, ale nie zapominamy o podstawach. Chcemy zaoferować naszym klientom, od Ameryki Południowej po Azję, komfort codziennego używania naszej aplikacji do zarządzania swoimi inwestycjami. Wierzę, że Kinga, jako wysokiej klasy specjalistka, pomoże nam to osiągnąć - dodaje Adam Dubiel.

Reklama

Czytaj więcej Emerytura Kaczmarzyk: W XTB widzimy duży potencjał produktów emerytalnych - Jesteśmy bardzo zadowoleni bardzo pozytywnego odbioru IKE, a obecne zainteresowanie wyraźnie pokazuje, jak bardzo ten produkt był potrzebny inwestorom - mówi Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

XTB rośnie w dziale technologii

W XTB Kinga Ćwiklińska zajmuje się obszarem analityki produktowej i rozwojem platformy danych w kierunku rozwiązań chmurowych. W obu przypadkach będzie wykorzystywać rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję przygotowane przez zespół AI zarządzany przez Tomasza Gawrona. Ma doświadczenie w pracy zarówno w sektorze finansowym, w Santander Bank Polska, jak i e-commerce. Ponad 10 lat pracowała w Allegro, w którym poza zarządzaniem zespołami analityków i inżynierów danych, koordynowała inicjatywy technologiczne wspierające wysoką jakość danych platformy e-commerce.

- Doceniam, że mogłam dołączyć do fintechu z tak ogromnymi ambicjami. Jestem przekonana, że zdobyte doświadczenia będę mogła wykorzystać w ulepszaniu platformy inwestycyjnej XTB – podkreśla Kinga Ćwiklińska. - Obecnie skupiamy się na szerszym wykorzystaniu chmury w analizie danych. Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań i technologii zyskamy możliwość przetwarzania i wykorzystania większej ilości danych. To pozwoli nam zoptymalizować szereg procesów wewnętrznych, decyzji biznesowych oraz wdrożeń produktów dopasowanych do potrzeb klientów - dodaje Ćwiklińska.

W dziale technologii i produktu w XTB pracuje obecnie blisko 500 osób.