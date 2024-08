Notowania XTB rozpoczęły wtorkową sesję od lekkiej przeceny. Przed godz. 10 za akcję brokera trzeba zapłacić 66,8 zł po spadku o 0,5 proc. Na rynek trafił raport za I półrocze. Nie jest on zaskoczeniem, bo szacunki za II kwartał były znane wcześniej, ale zawiera ciekawe informacje dotyczące planów grupy.

Czytaj więcej Biura maklerskie XTB znów pod ostrzałem. Czy słusznie? Akcje brokera we wtorek znów wyraźnie traciły na wartości. To pokłosie nowych informacji dotyczących hiszpańskich regulacji. Analitycy są zgodni, że te mają negatywny wydźwięk, chociaż reakcja rynkowa może być przesadzona.

Do jakich krajów wejdzie XTB?

Spółka podtrzymała plan ekspansji zagranicznej. „Zarząd kładzie główny nacisk na rozwój organiczny, z jednej strony zwiększając penetrację rynków europejskich, z drugiej budując sukcesywnie swoją obecność w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce. W ślad za tymi działaniami skład grupy kapitałowej poszerzać się może o nowe podmioty zależne” - czytamy w raporcie.

W 2024 r. spółka koncentruje się na pozyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń oraz przygotowaniu potrzebnej infrastruktury do rozpoczęcia działalności w Brazylii i Indonezji. Zakłada, że rozpoczęcie działalności operacyjnej w Indonezji możliwe będzie na początku 2025 r. Natomiast jeżeli chodzi o Brazylię to aktualnie XTB jest w trakcie pozyskiwania licencji, co może potrwać do 2025 r.

Zarząd sygnalizuje, że rozwój grupy jest możliwy także poprzez fuzje i przejęcia, zwłaszcza z podmiotami które pozwoliłby osiągnąć synergię geograficzną (rynki wzajemnie się uzupełniające).