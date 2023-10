Czy zostanie oddane to, co zostało zabrane?

„Nic, co dane, nie zostanie zabrane” jest obecnie często powtarzane przez większość przedstawicieli partii, które wspólnie wygrały wybory. Takie podejście jest jak najbardziej zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że jakakolwiek zmiana w tym zakresie szybko znalazłaby odzwierciedlenie w mniejszych szansach na powtórzenie ogromnego sukcesu z wyborów do parlamentu w wiosennych plebiscytach samorządowych czy do PE.