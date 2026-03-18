Santander BP z wysoką dywidendą. Blisko 50 zł na akcję

Santander Bank Polska chce podzielić się z akcjonariuszami większością zysku za 2025 r. Zarząd rekomenduje wypłatę niemal 5,1 mld zł dywidendy.

Publikacja: 18.03.2026 11:42

Anna Cieślak-Wróblewska

Zarząd Santander Bank Polska zarekomendował przeznaczenie na dywidendę łącznie ok. 5,1 mld zł, czyli blisko 75 proc. zysku netto za 2025 r., powiększone o dodatkowe środki z zysków z lat ubiegłych – podał bank w środowym komunikacie. Propozycja, która uzyskała już pozytywną opinię Rady Nadzorczej, trafi teraz pod obrady walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Ile wyniesie dywidenda Santander Bank Polska za 2025 r.

Zysk netto banku za 2025 r. wyniósł 6,7 mld zł. Z tej kwoty – zgodnie z rekomendacją zarządu – na dywidendę dla akcjonariuszy ma zostać przeznaczone ok. 5,03 mld zł. Na kapitał rezerwowy trafi 220,5 mln zł, natomiast 1,46 mld zł pozostanie niepodzielone.

Dodatkowo władze banku zdecydowały o przeznaczeniu na dywidendę 76,8 mln zł z niewypłaconych zysków z lat 2018–2024. W efekcie łączna kwota wypłaty wyniesie 49,98 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 13 maja 2026 r., a jej wypłata ma nastąpić 20 maja 2026 r.

Dla porównania, w 2025 r. do akcjonariuszy Santander Bank Polska trafiło ok. 4,74 mld zł, z czego ok. 3,9 mld zł pochodziło z zysku za 2024 r., a ok. 0,84 mld zł z kapitału dywidendowego. Dywidenda wyniosła wówczas 46,37 zł na akcję.

Banki dzielą się rekordowymi zyskami

Sektor bankowy w 2025 r. osiągnął rekordowe ok. 48,7 mld zł zysku netto, dlatego historycznie wysokie mogą być również „zarobki” akcjonariuszy. Przykładowo PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty nawet 75 proc. swojego zysku netto, który wyniósł ok. 10,7 mld zł.

Podobnie Bank Pekao rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 75 proc. zysku, co oznacza wypłatę rzędu ok. 5,2 mld zł i 19,77 zł na akcję. Z kolei ING Bank Śląski planuje przekazać akcjonariuszom ok. 3,5 mld zł, co odpowiada 26,71 zł dywidendy na akcję brutto.

