Gdzie trafiają zyski naszych banków? Większość zostaje w Polsce

Zresztą to dziś dwa banki najbardziej obciążone frankami, czyli mBank i Millennium, całość swoich zysków muszą przeznaczać na odbudowę kapitałów. W pozostałych siedmiu podmiotach, w naszej analizie, zatrzymane zyski za 2024 r. wyniosą albo ok. 25 proc. (w PKO BP, Santanderze, ING BSK i Citi Handlowym), albo ok. 50 proc. (w Pekao, Aliorze i BNP Paribas).

Jakie dywidendy dla głównych właścicieli

Jednocześnie odpowiednio 75 proc. i 50 proc. zarobków tych banków (za miniony rok) trafi jako dywidenda do akcjonariuszy. Do akcjonariuszy, czyli dokładnie kogo? W pierwszej kolejności można wymienić inwestorów strategicznych, którzy mają w danej spółce kontrolny pakiet akcji. W przypadku trzech dużych banków głównym udziałowcem jest polski rząd, czyli Skarb Państwa, bezpośrednio lub pośrednio. I według naszych szacunków do budżetu państwa popłynie w tym roku ok. 3,5 mld zł, czyli 17 proc. całej dywidendy (albo ok. 10 proc. zysków analizowanych przez nas banków). Największym płatnikiem jest oczywiście lider rynku – PKO BP – ponad 2 mld zł „wpłaty dywidendy” do publicznej kasy, Pekao dołoży ponad 1 mld zł, a Alior – niemal 0,4 mld zł.

W przypadku banków z udziałem kapitału zagranicznego dominującym akcjonariuszem są ich zagraniczne spółki matki. I w tym roku może trafić do nich ok. 6,8 mld zł (32 proc. łącznej dywidendy i 20 proc. zysków analizowanych banków ). Tu najwięcej, po ok. 2,4 mld zł, zyskają spółka matka Santander BP, czyli hiszpański Banco Santander, oraz spółka matka ING Banku Śląskiego, czyli holenderki ING Bank.

Czy na zyskach banków korzystają zwykli Polacy?

Pozostałe 10,7 mld zł (co stanowi ok. 50 proc. wszystkich dywidend i 30 proc. zysków) trafi do pozostałych akcjonariuszy. W tej grupie można wymienić inwestorów instytucjonalnych, zarówno działających w Polsce, jak i zagranicznych, w tym fundusze emerytalne czy fundusze inwestycyjne, oraz polskich i zagranicznych inwestorów indywidualnych.

Warto tu zaznaczyć, że jeśli chodzi o fundusze emerytalne (w tym polskie OFE czy PPK) i inwestycyjne, to bankowe dywidendy powiększają aktywa tych funduszy, czyli oszczędności gromadzone przez przyszłych emerytów czy też przez posiadaczy jednostek uczestnictwa.