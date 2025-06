Banki kopią dołek pod WIG20, ale poziom 2700 pkt wciąż broniony

Czytaj więcej Byki i niedźwiedzie tygodnia Trzy osoby popsuły rynkowe nastroje i ponownie wsparcia są zagrożone Pierwszy tydzień czerwca na warszawskim parkiecie przyniósł sporo emocji, a co za tym idzie – podwyższoną zmienność. Niestety, kierunek zmian był spadkowy i analiza techniczna wysyła już ostrzegawcze sygnały.

W poniedziałek amerykański rynek czekał przede wszystkim na wiadomości z negocjacji handlowych z Chinami, z kolei krajowi inwestorzy spoglądają teraz przede wszystkim na zachowanie banków. Zwłaszcza że w środę odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, a jeden z koalicjantów w ubiegłym tygodniu wrócił do pomysłu nałożenia dodatkowego podatku na banki.

WIG-banki w poniedziałek wrócił do zwyżek, ale od szczytu z końca maja do piątkowego dołka indeks ten tracił nawet 12 proc.

– Wakacyjne miesiące mogą przynieść korekty na giełdach, a w najlepszym przypadku konsolidacje. Po drodze inwestorzy będą mogli ze spokojem obserwować negocjacje na temat nowego reżimu celnego oraz dobić do sezonu publikacji wyników za drugi kwartał. Całość sumuje się w układ, w którym mniej będzie fajerwerków, a najwięcej dryfu i szumu, również technicznego. W praktyce warto oczekiwać nieco mniejszych emocji, które uczynią czerwiec okresem przygotowania do lipcowego spotkania z wynikami spółek i późniejszego wakacyjnego wyciszenia – przewiduje Adam Stańczak.

Banki teraz na oporze

Co można wywnioskować z poniedziałkowej obrony 2700 pkt przez WIG20?

– Bardziej zwracam tutaj uwagę na klaster Fibo: 2652–2668 pkt, wytyczony na bazie dwóch zniesień (między innymi 38,2 proc.). W tym rejonie przebiega także linia szyi dość szeroko komentowanej obecnie formacji ramię–głowa–ramię. Popyt rzeczywiście stara się nie dopuścić do wybicia tej strefy – zauważa Paweł Danielewicz z BM Santandera. – Gdyby to nastąpiło, to test zniesienia 61,8 proc. (poziom 2525 pkt) wydawałby się wówczas dość prawdopodobnym scenariuszem – ocenia. – Powrót indeksu WIG20 ponad pułap 2781 pkt (również zniesienie 61,8 proc.) mógłby dla odmiany stać się natomiast bodźcem dla kupujących – nawet uwzględniając w tym przypadku ponowny test oporu: 2897–2910 pkt – twierdzi ekspert BM Santandera.