Duży bank w Polsce, Santander BP zmienia właściciela. Nabywcą jest Erste Group

Dzisiaj (w poniedziałek) Erste Group Bank AG i Banco Santander S.A. ogłosiły, że zawarły umowę, na mocy której Erste Group nabędzie 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska - czytamy w komunikacie Grupy Erste. Santander Bank Polska to trzeci największy bank w Polsce, należący do hiszpańskiego Banco Santander.

Reklama

Ile za Santandera zapłaci Erste

Nabycie udziałów ma się odbyć za gotówkę 584 zł za akcję, łącznie około 6,8 mld euro. Erste Group kupi też ok. 50 proc. udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, również za gotówkę - około 0,2 mld euro. Łącznie daje to ok. 7 mld euro.

Santander Bank Polska jest trzecim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów, z udziałem w rynku ok. 8 proc., a także jednym z najbardziej dochodowych w kraju. Oferuje pełen pakiet produktów bankowości komercyjnej dla klientów detalicznych, MŚP i korporacyjnych. Santander TFI to firma zarządzająca aktywami, która w grudniu 2024 r. zarządzała aktywami o wartości 6 mld euro.

Oczekuje się, że proponowana transakcja zwiększy zysk na akcję (EPS) Erste Group o ponad 20 proc., a zwrot z kapitału własnego (ROTE) do ok. 19 proc. w 2026 r. w porównaniu z obecnym konsensusem rynkowym na poziomie ok. 15 proc.