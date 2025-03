Banki mają jeszcze szanse na dalsze zwyżki?

– Nasze banki nie są drogie – komentował w Parkiet TV Kamil Stolarski, analityk Santander BM. – Przy prognozach zysku na 2027 r. i normalizacji stóp procentowych wskaźniki cena do zysku są na poziomie sześcioipółkrotności. To jest wciąż atrakcyjny poziom – ocenił. – Historycznie patrząc, przy równie dobrych wynikach sektora wskaźnik cena/zysk był wyższy niż obecnie. Co daje przestrzeń do wzrostów – zaznaczył też inny analityk rynku.

Zysk netto sektora w 2024 r. wyniósł rekordowe 42 mld zł, o 50 proc. więcej niż w 2023 r., znacząco poprawiła się rentowność, a sądząc po deklaracjach władz banków, bardzo atrakcyjna może być stopa dywidendy sięgająca 7–9 proc. Niezłe są też perspektywy na 2025 r., nawet biorąc pod uwagę oczekiwaną obniżkę stóp procentowych.

Ale analitycy podkreślają, że te dobre perspektywy mogą być już zdyskontowane w wycenach banków, a wielki wpływ na kształtowanie się kursów ma nastawienie. To zaś zależy głównie od nastrojów inwestorów zagranicznych, które nie zawsze muszą odzwierciedlać kondycję polskiego rynku.

– Odnoszę wrażenie, że w ostatnich tygodniach mamy do czynienia trochę z grą spekulacyjną – komentował Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium. – Jeszcze dwa tygodnie temu zastanawialiśmy się, skąd wynikały gwałtowne spadki notowań polskich banków, teraz zastanawiamy się, skąd te duże wzrosty, choć w tym czasie fundamenty oceny się nie zmieniły – wskazywał Materna.