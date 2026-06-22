Tuż za bankami plasują się media i budownictwo. Szczególnie interesująco wygląda ten drugi sektor, który był najmocniejszy w ujęciu tygodniowym (+4,53%). Siła trendu wzrosła aż o 123 p.p., do +69%, a pozycja relatywna poprawiła się o 0,74 σ, osiągając +0,92 σ. To jedna z najsilniejszych popraw w całym zestawieniu. Warto również zwrócić uwagę na gry. Mimo że sektor pozostaje w grupie maruderów, pozycja relatywna wzrosła aż o 0,86 σ, co może oznaczać pierwsze oznaki wychodzenia z głębokiego relatywnego dołka.

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Foto: parkiet.com

Po przeciwnej stronie rynku znalazły się paliwa i odzież. Paliwa straciły 8,58%, a pozycja relatywna obniżyła się o 1,04 σ do -0,62 σ. To obecnie najsilniejsza korekta wśród sektorów, które jeszcze niedawno należały do liderów. Dalsze pogorszenie widoczne jest także na odzieży (-6,35%), gdzie pozycja relatywna spadła do -1,12 σ.

W tle warto obserwować chemię. Mimo lekkiego spadku (-0,73%) sektor utrzymuje dodatnią siłę trendu (+38%), a poprawa pozycji relatywnej może sugerować, że trwająca od kilku tygodni korekta może powoli dobiegać końca.

Foto: parkiet.com

W tym tygodniu bliżej przyjrzymy się budownictwu. Kurs wybił się ponad opór w okolicy 9 900 pkt, kończąc kilkutygodniową konsolidację. Jednocześnie pozycja relatywna wyszła powyżej +1 σ, co potwierdza poprawę zachowania sektora względem rynku. Jeżeli wybicie okaże się trwałe, naturalnym celem pozostają okolice 11 000 pkt. Od dołu kluczowym wsparciem jest strefa 9 400 pkt. Jej utrzymanie będzie warunkiem realizacji pozytywnego scenariusza w kolejnych tygodniach.