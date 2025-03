Wall Street na detoksie, reszta świata na fiskalnym haju

Sporo zamieszania i obaw dostarczyły też sondażowe dane pokazujące poziom zaufania konsumentów oraz przedsiębiorców. Wszystkie je łączy wspólny mianownik – utrzymanie się oceny obecnego stanu gospodarki w USA na w miarę przyzwoitym poziomie i gwałtowne pogorszenie szacunków co do jej przyszłej kondycji. Trudno się temu dziwić, skoro sam rząd zapowiada „chwilowe” niedogodności. Choć dziś Amerykanie nie dostrzegają jeszcze problemów ze znalezieniem zatrudnienia, to boją się, że sytuacja na rynku pracy w najbliższym półroczu pogorszy się znacząco. Stagnacyjne obawy zostały natomiast rozbudzone wyraźnym wzrostem oczekiwań inflacyjnych konsumentów.

Problem w tym, że bardzo mocny wpływ na te dane wywierają preferencje wyborcze respondentów. Stronnicy demokratów zakładają bardzo silny wzrost inflacji, a zwolennicy republikanów od trzech miesięcy obstają przy zerowej dynamice wzrostu cen. Analogiczne rozbieżności występują przy ocenie stanu i perspektyw amerykańskiej gospodarki. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw można raczej mówić o rozbudzonych nadziejach (na podstawie doświadczeń z ery Trump 1.0), które szybko zaczęły rozmijać się z rzeczywistością. Ankiety przeprowadzane wśród prezesów firm jeszcze pod koniec stycznia wskazywały na sporą dozę optymizmu. Te z początku marca pokazują już wyraźny wzrost sceptycyzmu. Wyższa niepewność związana z chaotycznymi i często rewolucyjnymi decyzjami nowych władz w Białym Domu zaczęła mieć przełożenie na ograniczenie deklarowanych nakładów inwestycyjnych w firmach. Dane dotyczące rynku pracy w USA pogorszyły się w lutym (wzrost liczby zwolnień), do czego walnie przyczyniły się cięcia etatów w administracji rządowej.

Jak na razie ta potencjalna, „indukowana” przez działania Donalda Trumpa, recesja (trumpcesja) wstrząsnęła jedynie akcjami na Wall Street. W niewielkim stopniu wystraszyła natomiast inwestorów na rynku obligacji korporacyjnych typu high yield i nie wywołała panicznej ucieczki do długoterminowych obligacji skarbowych. Z tej perspektywy ubiegłoroczny wystrzał obaw recesyjnych po krachu na tokijskiej giełdzie i nagłym wzroście stopy bezrobocia (przebicie reguły Sahm) w USA wyglądał na poważniejsze zagrożenie (spadek rentowności dziesięcioletnich obligacji USA do 3,6 proc.). Dodatkowo siła większości pozostałych rynków akcji na świecie, przy jednoczesnych wzrostach rentowności obligacji skarbowych (od Niemiec po Japonię), pokazuje, że w dyskontowaniu recesji Wall Street jest bardzo osamotniona.

Inwestorzy wręcz rzucili się na akcje europejskich i chińskich spółek w oczekiwaniu wywołanej działaniami fiskalnymi władz we Frankfurcie (zbrojenia, infrastruktura, poluzowanie hamulca długu w konstytucji), w Brukseli (zbrojenia) i Pekinie (planowany rekordowy deficyt fiskalny w 2025 r.) ekspansji gospodarczej. W rezultacie marcowa ankieta Bank of America robiona wśród zarządzających globalnymi funduszami wskazuje na niespotykaną wcześniej skalę rotacji pozycji akcyjnych z USA do reszty świata (szczególnie Europy). W ciągu zaledwie trzech–czterech miesięcy inwestorzy przeszli z jednej skrajności w drugą. Jeszcze w grudniu dawali świadectwo wiary w wyjątkowość Ameryki, dziś się jej wyparli. Co zrobią, gdy nastąpi jej zmartwychwstanie?