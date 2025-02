Tydzień na rynkach: Trump nie przestaje szokować

W gronie blue chips największe wrażenie robiła przekraczająca 7 proc. przecena akcji Cyfrowego Polsatu. O 4,3 proc. w dół szły walory Kruka, przy mocnych wahaniach (ich zakres w skali czterech sesji sięgał 9,5 proc.) i wysokim wolumenie obrotów. To efekt publikacji gorszych, niż się spodziewano szacunkowych danych finansowych spółki za IV kwartał. O 5,8 proc. taniały papiery Allegro, przerywając kilkutygodniowe wzrostowe odbicie. Spośród średnich spółek pozytywnie prezentowały się drożejące o 7,6 proc. akcje Selvity, kontynuujące wzrostowe odreagowanie po trwającej od wielu miesięcy fali przeceny. Drugi tydzień z rzędu mamy do czynienia z mocnymi wahaniami na rynku akcji AB. Po przekraczającej 7 proc. przecenie z poprzedniego tygodnia, do czwartku rosły one o 5,4 proc. Przerwana została seria bicia historycznych rekordów akcji Benefitu, które do czwartku, przy sporych wahaniach, taniały o 3 proc. W przypadku najmniejszych firm wrażenie robił przekraczający 14,8 proc. skok w górę notowań walorów Lubawy. Spółka 28 stycznia opublikowała informację o prawie 100-proc. wzroście szacunkowego zysku netto w 2024 r. Mocnej, przekraczającej 12 proc. przecenie uległy walory ukraińskiej Astarty. Notowania papierów ML Systemu tąpnęły o 15,7 proc., co zdaje się sygnalizować powrót do długoterminowej tendencji spadkowej, po kilkutygodniowym mocnym wzrostowym odreagowaniu.

Surowce lepsze niż akcje

Nie słabnie surowcowa hossa, a geopolityczne zawirowania oraz zapowiedzi wprowadzenia ceł na wiele towarów i produktów jedynie ją utrwalają. Do czwartku CRB Index zwyżkował o kolejne 1,4 proc., wchodząc na poziom najwyższy od połowy 2022 r. Jest on o 6,7 proc. wyżej niż na początku roku, dla porównania w tym czasie S&P 500 rośnie o 4,5 proc., a światowy MSCI World Index o niecałe 5 proc. Z kolei Bloomberg Commodity Index od początku roku zwyżkuje o prawie 9 proc. Jednocześnie Bloomberg Agriculture idzie w górę o nieco ponad 10 proc., Bloomberg Energy o prawie 11 proc., Bloomberg Metals rośnie o 12 proc. Te porównania pokazują, że hossa obejmuje wszystkie główne części rynku surowców.

Warto zwrócić uwagę, że w grupie metali przemysłowych w tym roku prym wiedzie miedź, której notowania zwyżkują o prawie 14,5 proc., osiągając poziom najwyższy od października ubiegłego roku. Kolejne miejsca na podium zajmują srebro, drożejące o 14 proc. i złoto, ze zwyżką sięgającą niemal 12 proc. Za nimi idą pallad i platyna drożejące po 9–10 proc. W ostatnich dniach tendencje te były kontynuowane. Notowania złota do czwartku rosły o 1,8 proc., ustanawiając kolejne historyczne rekordy, w najlepszym momencie osiągając prawie 2973 USD/oz. Oznacza to, że jest spora szansa, aby w najbliższym czasie zrealizowały się prognozy analityków, spodziewających się dojścia ceny kruszcu do 3000 USD/oz. Obecnie optymistyczne przewidywania wskazują poziom docelowy w okolicach 3300 USD/oz. Srebro w trakcie pierwszych czterech sesji minionego tygodnia drożało także o 1,8 proc. W spadkowej korekcie znalazły się z kolei notowania palladu (spadek o 0,7 proc.) i platyny (zniżka o ponad 2 proc.). Spośród pozostałych metali przemysłowych uwagę zwraca sięgająca 1,8 proc. zwyżka notowań aluminium.

Po kilkutygodniowej przecenie, mocniej w górę szły notowania ropy naftowej. Amerykańska WTI do czwartku drożała o prawie 2,5 proc., docierając w okolice 72,5 dolara za baryłkę. W kontekście niepewnej sytuacji geopolitycznej i nieprzewidywalnych decyzji Trumpa trudno przewidywać dalszy rozwój sytuacji. W każdym razie raczej nie widać zagrożenia mocniejszą przeceną. O ponad 11,5 proc. w górę szły do czwartku notowania gazu ziemnego, docierając do poziomu najwyższego od początku 2023 r.