Inwestorzy liczą na zakończenie wojny w Ukrainie

Do zwyżek indeksu istotnie przyczyniły się także akcje Orlenu, które wróciły do łask z początkiem roku, przynosząc w tym roku blisko 23 proc. zysku. Pozytywnie wyróżniały się także walory KGHM i Dino, które zdążyły w tym roku wypracować niemal 22-proc. zwyżki. Na celowniku kupujących znalazł się również Budimex, którego akcje okres słabości najwyraźniej mają już za sobą. Od grudniowego dołka poszybowały w górę o ponad ok. 25 proc., odrabiając blisko połowę straty spowodowanej sześciomiesięczną korektą kursu.

Biorąc pod uwagę cały szeroki rynek, najbardziej dynamiczne wzrosty notują spółki z ukraińskim rodowodem. Tylko od początku lutego skupiający je indeks WIG-Ukraina zyskał już sponad 40 proc., osiągając najwyższą wartość od blisko trzech lat. Zaczął odrabiać straty tuż po wyborczym zwycięstwie Donald Trumpa, który zapowiadał szybkie zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Zwyżki wyraźnie przyspieszyły w ostatnich dniach, wspierane drożejącymi w dwucyfrowym tempie akcjami Coal Energy, Milkilandu, KSG Agro, Agrotonu, IMC Company oraz Astarty. Do efektownych zwyżek przyłączył się także nieobecny w indeksie Kernel.

Rynek uprzedza fakty?

Eksperci zauważają, że choć negocjacje pokojowe zaczynają nabierać tempa, to ostateczny kształt porozumienia pozostaje niepewny. – Rezultat rozmów Trumpa z Putinem nie jest znany, jak i finalny kształt porozumienia pokojowego. Co więcej, nie możemy być pewni, że Ukraina zaakceptuje warunki pokoju. Putin wydaje się mieć silniejszą pozycję negocjacyjną, ponieważ Rosja wygrywa wojnę, a Donald Trump jasno deklaruje, że Stanom Zjednoczonym zależy na pokoju jako takim bardziej niż na warunkach, na jakich miałby zostać ustalony. Wydaje się to dość kuriozalne, ponieważ w ten sposób Trump ustawia się od razu na pozycji przegranego przy negocjacyjnym stole. Możemy domyślać się, że ma w tym własny interes i chciałby zyskać w Rosji długoterminowego partnera, tworzącego blok zwrócony przeciwko Chinom – zauważa Eryk Szmyd, analityk XTB.

Inwestorzy zdają się uprzedzać fakty, wychodząc z założenia, że porozumienie w sprawie Ukrainy jest realne, co byłoby korzystnym scenariuszem dla branż, które w ostatnim czasie pozytywnie wyróżniały się na giełdzie. – W tym kontekście wygrane mogą być firmy, które potencjalnie zaczną odbudowywać ukraińską infrastrukturę i powoli rozpychać się na krajowym rynku. To może być okazja dla biznesów z Polski, jak Budimex, Dino Polska czy Żabka. Z kolei sektory związane z wydobyciem ropy i obronny – przynajmniej do czasu kolejnej eskalacji – mogą znaleźć się pod presją. Już dzisiaj widzimy spadkową presję – zwłaszcza w amerykańskim sektorze obronnym, gdzie tanieją akcje Lockheed Martin czy General Dynamics. Nie jest jednak pewne, czy trend ten utrzyma się dłużej i czy naprawdę rynek ma powody, by wyceniać perspektywę długoterminowego pokoju na Wschodzie – przyznaje ekspert.

Hossa w Warszawie może jeszcze przyspieszyć

Zdaniem części analityków ostatnich zwyżek wcale nie należy wiązać bezpośrednio z perspektywą zakończenia konfliktu w Ukrainie, a bardziej z przetasowaniami w portfelach inwestorów, które nasiliły się w ostatnich tygodniach, a które wynikały z wcześniejszego momentum oraz niskich wycen spółek na GPW. – Inwestorzy monitorują rozwój sytuacji, ale trudno nazwać to „grą pod zakończenie wojny”. Trump dąży do ograniczenia wydatków militarnych na Ukrainę i przeniesienia uwagi na Chiny oraz zniszczoną Strefę Gazy, co niekoniecznie oznacza korzystny scenariusz dla Europy – zwraca uwagę Michał Poleszczuk, analityk DI Xelion. Wyjaśnia, że dotychczasowe zwyżki na krajowej giełdzie były napędzane głównie przez kapitał, który częściowo wrócił i nadal wraca do Warszawy z zagranicy w wyniku malejącego optymizmu wobec rynku amerykańskiego. – Naszym zdaniem to właśnie zmiana alokacji środków, a nie napływ zagranicznych inwestorów, miała kluczowy wpływ na obecną sytuację. Hossa w Warszawie może nabrać tempa, jeśli konflikt zostanie zakończony w sposób gwarantujący stabilność i długotrwały pokój. Taka sytuacja zwiększyłaby poczucie bezpieczeństwa w regionie i mogłaby skłonić zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału w Polsce. Od dawna mówi się, że GPW potrzebuje katalizatora do dalszych wzrostów – być może właśnie zamrożenie konfliktu stanie się takim impulsem – uważa ekspert.