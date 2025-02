Tydzień na rynkach: Między wojną a pokojem

Mimo wielu wątpliwości i braku konkretów rozpoczęcie rozmów Donalda Trumpa z Putinem stanowiło potężny impuls wpływający pozytywnie na nastroje na rynkach finansowych. Wątpliwości związane są głownie z faktem, że rozmowy te toczyły się jedynie między dwoma prezydentami, z pominięciem głównego zainteresowanego, czyli Ukrainy, a także innych kluczowych „interesariuszy”, czyli NATO i przedstawicieli Unii Europejskiej. Warto jednak docenić, że pierwszy krok w kierunku zakończenia wojny został zrobiony, i należy oczekiwać dalszych negocjacji już raczej w szerszym gronie. Choć prawdopodobnie droga do pokojowego finału jest jeszcze daleka, optymizm rynków wydaje się być w pełni uzasadniony. Ta kwestia zepchnęła na dalszy plan niekorzystne dane o styczniowej inflacji w Stanach Zjednoczonych, oddalając perspektywę obniżek stóp procentowych. Dynamika wzrostu cen konsumpcyjnych podskoczyła z 2,9 proc. do 3 proc., negatywnie zaskakując inwestorów. Co więcej, w porównaniu z grudniem ubiegłego roku ceny okazały się wyższe aż o 0,5 proc., a inflacja bazowa wynosząca 3,3 proc. daje jeszcze bardziej pesymistyczny obraz.