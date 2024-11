Czy dolar jest znów na drodze do osiągnięcia parytetu z euro?

George Saravelos, szef działu analiz walutowych Deutsche Banku, ocenia, że rynki wyceniły możliwe skutki prezydentury Trumpa jedynie w 30 proc. To oznacza, że jest jeszcze spory potencjał do osłabienia euro.

– Jeśli program Trumpa zostanie wdrożony szybko i z pełną mocą, bez chińskich i europejskich środków zaradczych, to kurs euro w dolarach może spaść poniżej parytetu, do poziomu 95 centów za euro lub nawet niższego – prognozuje Saravelos. Jeżeli jednak administracja Trumpa zdecyduje się na nieco łagodniejsze podwyżki ceł na produkty z Europy i będzie wdrażała mniej restrykcyjną politykę imigracyjną (co przełoży się na sytuację na rynku pracy w USA), to kurs EUR/USD dojdzie w przyszłym roku tylko do parytetu.

Zejście kursu EUR/USD do parytetu przewiduje również model analityków Barclaysa, w scenariuszu przewidującym, że USA nałożą 10-proc. cła na towary z Unii Europejskiej. Tymczasem analitycy Goldmana Sachsa jeszcze pod koniec października przedstawili scenariusz wskazujący, że zwycięstwo Trumpa w wyborach prezydenckich może skutkować osiągnięciem przez euro parytetu z dolarem w 2025 r. „Dolar amerykański ma tendencję do aprecjacji, gdy gospodarka USA jest silna i rośnie szybciej niż inne gospodarki. Obecnie nasze wskaźnik aktywności gospodarczej sugerują, że wzrost w USA jest powyżej trendu, podczas gdy w innych dużych gospodarkach jest on bliski lub poniżej trendu. Jeśli podwyżki ceł będą mocno zaakcentowane przez nową administrację Trumpa, a jednocześnie dojdzie do nowych, umiarkowanych cięć podatków, większych wydatków federalnych oraz luzowania regulacji, to spodziewamy się zobaczyć siłę dolara. Biorąc pod uwagę, że dolar ma tendencję do umocnienia, gdy ryzyko na świecie rośnie, to zwiększona niepewność dotycząca polityki handlowej drugiej administracji Trumpa powinna wspierać dolara” – napisali natomiast eksperci Goldmana Sachsa w prognozie inwestycyjnej na 2025 r.

Dodatkowym czynnikiem działającym na niekorzyść euro mogą być dalsze napięcia w relacjach Rosji z Zachodem. – Jeśli zostanie podtrzymany wzrost napięć związanych z wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą to mogą one zwiększyć potencjał osłabienia euro wobec dolara i zejścia kursu EUR/USD poniżej parytetu – wskazuje Foley.

Ścieżki dla stóp

Europejski Bank Centralny będzie miał najbliższe posiedzenie 12 grudnia. Rynek kontraktów terminowych wyceniał w poniedziałek na 50 proc. szanse, że dojdzie wówczas do obniżki stóp procentowych o 50 pkt baz. We wrześniu i w czerwcu dokonał on cięć stopy depozytowej wynoszących po 25 pkt baz. Stopa ta zeszła więc do poziomu 3,25 proc.