Ożywienie na rynku pierwotnym kluczem do kontynuacji wzrostów na giełdzie

Sobiesław Kozłowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa, Noble Securities

Hossa na GPW trwa już dwa lata, przy czym jest to słodko-gorzka hossa. Z jednej strony WIG wzrósł o blisko 100 proc. co może cieszyć posiadaczy akcji, jednakże pomimo podwojenia wartości indeksu dominują wezwania na sprzedaż akcji spółek. Innymi słowy rynek pierwotny jest daleko w tyle za rynkiem wtórnym, więc mamy do czynienia z półhossą. Bez wyraźnego ożywienia rynku IPO zakładałbym w scenariuszu bazowym jeszcze jedną próbę podejścia WIG pod tegoroczne maksima w rejonie 90 tys. pkt, natomiast w przypadku ożywienia rynku IPO i napływu środków do funduszy akcyjnych potencjał wzrostu widziałbym wyższy. Na razie beneficjentem nisko oprocentowanych lokat są fundusze dłużne, co również koresponduje z wysoką stopą oszczędności w Polsce. Lekka poprawa nastawienia konsumentów i zwiększenie akceptacji ryzyka zdaje się być kwestią czasu w kontekście oczekiwanego przyspieszenia dynamiki PKB Polski w końcówce 2024 r. i 2025 r. Aktualnie rozpoczynający się sezon publikacji wyników w USA wraz z cyklem spadku stopy realnej w USA oraz próbą wsparcia gospodarki przez chińskie władze, na razie tylko monetarne, sprzyja szczytowaniu indeksów akcyjnych. JIM

Polskie akcje nadal są atrakcyjne, ale brakuje paliwa do dalszych zwyżek indeksów

Dominik Osowski, analityk, BM BNP Paribas Bank Polska

Naszym zdaniem czynniki, które stały za ostatnimi wzrostami na krajowym rynku akcji, zostały w dużej mierze zdyskontowane (m.in. rerating powyborczy, KPO czy ożywienie gospodarcze dzięki silnemu konsumentowi). Natomiast cykliczny wzrost zmienności na rynkach globalnych, wsparty zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA zachęca do realizacji zysków przez zagranicznych inwestorów. Jednocześnie krajowi inwestorzy nadal dość zachowawczo podchodzą do polskiego rynku akcji (ujemne napływy do funduszy akcji od początku 2024 r.). Wyjątek stanowią fundusze z ekspozycją na segment średnich i mniejszych spółek, które my również preferujemy. W kontekście wyniku wyborów za oceanem powraca również czynnik ryzyka geopolitycznego związany z dalszym rozwojem sytuacji za naszą wschodnią granicą. Mając na uwadze powyższe, w krótkim i średnim okresie spodziewamy się podwyższonej zmienności i nasze nastawienie do polskiego rynku akcji jest neutralne. Natomiast w dłuższym horyzoncie, wycena krajowych spółek względem indeksów rynków rozwiniętych i wschodzących oraz w ujęciu historycznym pozostaje atrakcyjna, nawet pomimo wzrostu polskich indeksów przez ostatnie dwa lata. JIM