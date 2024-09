Tydzień na rynkach: Kampania prezydencka na razie bez echa

Przeceny ropy hamują, złoto blisko rekordów

Ostatnie dni przyniosły lekkie odreagowanie na rynku ropy naftowej, jednak jeszcze we wtorek amerykańska WTI taniała o 4,3 proc., schodząc momentami w okolice 65 dolarów za baryłkę, czyli do poziomu najniższego od połowy marca ub.r. Od początku roku WTI tanieje prawie o 5 proc. Powody są powszechnie znane. To obawy o słabą kondycję gospodarek chińskiej i amerykańskiej. Prognozy na przyszłość także nie są najlepsze. Analitycy Citigroup spodziewają się, że w przyszłym roku średnia cena amerykańskiego surowca może zbliżyć się do 60 dolarów za baryłkę. Takie prognozy mają swoje uzasadnienie w spadających wskaźnikach wyprzedzających dla USA i Chin. Na razie nie pomagają spadki zapasów w Stanach Zjednoczonych ani odroczenie przez OPEC zwiększenia wydobycia surowca o dwa miesiące. Wszystko to wskazuje na przejawy paniki inwestorów, spodziewających się utrwalenia przewagi podaży nad popytem. W czwartek notowania WTI wróciły do poziomu nieco ponad 69 dolarów za baryłkę, a europejska Brent do ponad 72 dolarów za baryłkę, drożejąc o zaledwie 2,4 proc.

Ruch w górę kontynuują natomiast notowania gazu ziemnego. Do czwartku w USA surowiec drożał jednak już tylko o niespełna 5 proc., po niemal 6-proc. zwyżce z poprzedniego tygodnia i 5-proc. wzroście z pierwszych dni września. Spadki cen surowca miały za to miejsce na giełdach europejskich, choć nie były one już tak duże jak poprzednio (8,5 proc. tydzień wcześniej) i sięgały około 1 proc.

Problemy chińskiej gospodarki przekładają się także na sytuację na rynku miedzi. Co prawda do czwartku notowania kontraktów terminowych na ten metal zwyżkowały o 3 proc., ale wciąż od kilku tygodni utrzymują się w tendencji bocznej po wcześniejszej sporej przecenie, trwającej od końca maja do połowy sierpnia. Trzeci tydzień z rzędu trwa spadkowa tendencja na rynku aluminium, które tym razem taniało do czwartku o około 1 proc. Przekraczający 17 proc. skok zaliczyła cena palladu, próbując wyrwać się z trendu bocznego. Liczne wcześniejsze próby kończyły się jednak niepowodzeniem. O 7 proc. w górę szły notowania platyny.

W przypadku złota od czterech tygodni mamy do czynienia z niewielkimi wahaniami notowań, wciąż znajdującymi się w okolicach historycznych rekordów. Cena nie schodzi poniżej 2500 dolarów za uncję, często za to przekraczając 2550 dolarów. Do czwartku szła w górę o 2,3 proc., osiągając nowy rekord.

Zmienne nastroje panują w ostatnich dniach na rynku towarów rolnych. Drożały pszenica i owies, w dół szły ceny kukurydzy i soi. Tradycyjnie już spore ruchy można było obserwować w przypadku kakao, które drożało do czwartku o ponad 9 proc., oraz w mniejszym stopniu kawy, drożejącej o prawie 3 proc. i trzymającej się w okolicach lokalnego szczytu z połowy lutego 2022 r.