WykresDnia: W USA fundusze pasywne wyprzedziły aktywne

Carey Hall stwierdziła, że w ciągu ostatnich kilku lat środki odpływały z funduszy aktywnych do funduszy pasywnych, częściowo z powodu słabych wyników niektórych aktywnych funduszy. Fundusze pasywne mają zazwyczaj niższe opłaty niż ich aktywnie zarządzane odpowiedniki. Dodała jednak, że przepływ z funduszy aktywnych do pasywnych może obecnie osiągnąć punkt krytyczny.

Z danych BofA wynika, że ​​w ostatnim czasie nastąpiło spowolnienie odpływu środków z funduszy aktywnych do funduszy pasywnych.

Według Hall klienci BofA Securities kupują obecnie więcej pojedynczych akcji niż funduszy notowanych na giełdzie, ponieważ wzrost popularności Robinhood o +3,98 proc. i szum wokół akcji memów w ciągu ostatnich kilku lat spowodowały, że według niej pojawiło się nowe pokolenie osób wybierających akcje.

W obecnym otoczeniu rynkowym wyceny akcji są podwyższone, a rozproszenie głównych indeksów jest duże, co oznacza, że ​​akcje nie działają wspólnie. – W indeksach znajdują się zarówno tanie, jak i drogie akcje, co zwykle stanowi dobre środowisko do doboru akcji – powiedziała MarketWatch Carey Hall.

Tymczasem Carey Hall spodziewa się, że w tym roku wiodąca pozycja na rynku ulegnie poszerzeniu. Choć wzrost na giełdzie od zeszłego roku był napędzany głównie przez kilka spółek z branży technologicznej o dużej kapitalizacji, jeśli weźmie w nim udział więcej spółek, "twoje szanse na wybranie spółki osiągającej lepsze wyniki są większe" – stwierdziła.