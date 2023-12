WykresDnia: Rekord DAX na fali oczekiwań obniżek stóp EBC

Zaskakujący spadek zamówień przemysłowych w Niemczech w październiku wzmocnił oczekiwania na obniżki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego w przyszłym roku. Pod koniec tego miesiąca oficjalne szacunki wykazały, że inflacja w 20 krajach stosujących euro gwałtownie spadła, osiągając najniższy poziom od ponad dwóch lat. Wzrosty cen, które zmusiły Europejski Bank Centralny do bezprecedensowego cyklu podwyżek stóp procentowych, w listopadzie uległy dalszemu złagodzeniu, osiągając 2,4 proc.

Oczekiwania inwestorów, że koszty kredytu nie zostaną ponownie podniesione, wzrosły we wtorek, kiedy członkini zarządu EBC Isabel Schnabel skutecznie wykluczyła dalsze podwyżki, powołując się na „niezwykły” spadek inflacji. Schnabel powiedział agencji Reuters, że bank centralny jest na dobrej drodze do sprowadzenia inflacji do celu na poziomie 2 proc., co sprawia, że ​​„dalsza podwyżka stóp procentowych jest raczej mało prawdopodobna”.

Lindsay James, specjalistka ds. strategii inwestycyjnej w Quilter Investors, stwierdziła, że ​​na indeks DAX napłynęły „dobre wieści dotyczące inflacji”, zauważając, że inwestorzy oczekują obecnie, że EBC rozpocznie obniżki stóp procentowych już w marcu. Niedawne badania przedsiębiorstw, które sugerowały, że europejska gospodarka może znajdować się w najniższym punkcie, również podniosły indeks, stwierdziła w notatce.

Uważnie obserwowane badanie menedżerów ds. zakupów, które śledzi sektory produkcyjne i usługi w strefie euro pokazało we wtorek, że w listopadzie produkcja spadała w wolniejszym tempie niż w poprzednim miesiącu.

Mimo to wzrosty na giełdach stoją w sprzeczności z niestabilnym stanem niemieckiej gospodarki, która radzi sobie gorzej niż inne duże gospodarki regionalne, takie jak Francja, Włochy i Hiszpania. Niemiecki produkt krajowy brutto skurczył się w trzecim kwartale o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim okresem trzech miesięcy.

Ostatnią oznaką kłopotów Niemiec są oficjalne dane, które w środę pokazały, że zamówienia przemysłowe w europejskiej potęgi produkcyjnej spadły w październiku o 3,7 proc. w porównaniu z miesiącem poprzednim, wbrew prognozom ekonomistów zakładającym niewielki wzrost.