Prawdziwy test przed branżą windykacyjną. Jak sobie poradzi?

W I kwartale Kruk miał 477 mln zł spłat od dłużników. Rok do roku oznacza to wzrost o 12 proc. Wzrost spłat zanotował także Best. Te wyniosły w I kwartale prawie 78 mln zł i były o 33 proc. większe niż rok wcześniej. Stabilny poziom spłat utrzymywał do tej pory nawet GetBack. W każdym miesiącu I kwartału wynosiły one ponad 12 mln zł.