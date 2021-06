Zwodniczy spokój

Inflacja CPI w USA to zazwyczaj kluczowy punkt kalendarza. Tymczasem rynki zachowują sie tak, jak mielibyśmy środek wakacji... albo finały mistrzostw EURO. Inwestorzy tłumaczą sobie, że to kolejny "chwilowy" wyskok, gdyż do tej pory decydenci w FED zapewniali, że nie będą na to reagować. Ale skoro tak, to popyt (chociażby na rynkach akcji) nie wykorzystał okazji do skutecznego wybicia szczytów (Wall Street). Jedyne, co nas zaskakuje to nadal pikujące rentowności amerykańskich obligacji, ale i one za chwilę natrafią na twardą podłogę (chociażby z czystej statystyki, według której przyspieszenie ruchu często zapowiada jego ostatnią fazę i zbliżający się przełom). Dolar wczoraj stracił, ale dzisiaj nie kontynuuje tego ruchu. Atmosfera na rynkach robi się gęsta. Warto zachować większą czujność w nadchodzących dniach i przygotować się na większe niespodzianki - korektę na giełdach, mocniejszego dolara, cofnięcie na surowcach itd. Środowe posiedzenie FED może być tu game-changerem.