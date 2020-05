Podbicie PLN na bazie globalnego optymizmu

Początek nowego tygodnia na globalnym rynku przyniósł wyraźny powiew optymizmu. Stały za tym dwa główne wydarzenia. Wpierw inwestorzy w USA pozytywnie reagowali na informacje ze spółki Moderna (kurs wczoraj +20%) iż jej eksperymentalna szczepionka na COVID-19 pozytywnie wypadła we wstępnych badaniach, a w lipcu chce ona przejść do badań klinicznych zaawansowanej fazy. Rynek wyraźnie reaguje na tego typu informacje (wcześniej Gilead) nie tylko na poziomie amerykańskich akcji. W trakcie obrotu w Europie pojawiły się ponadto propozycje Niemiec i Francji dot. utworzenia wspólnego funduszu odbudowy (500 mld EUR) dla krajów najbardziej dotkniętych przez pandemię. W komunikacie poinformowały też, że proponują, by KE mogła zaciągać dług na rynkach finansowych w imieniu UE. Pakiet optymistycznych informacji pozwolił na wyraźne wzrosty rynków akcyjnych (WIG20 ponad +4%) oraz kontynuację rajdu na ropie. W ujęciu FX osłabił się amerykański dolar (traktowany ostatnio jak safe haven) co wsparło waluty EM/CEE. Kurs USD/PLN spadł z okolic 4,22 PLN do ok. 4,1750 PLN.