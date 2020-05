Powrót do życia

Notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy zyskują przeszło 1%, a niemiecki Dax na początku godzin europejskiego handlu drożeje o ponad 2% wychodząc powyżej 10700 pkt. Do luzowania obostrzeń przystępuje Nowy Jork, a burmistrz Kalifornii poinformował, że stan jest już w 75% otwarty. Podobne wieści płynąc z europejskich epicentrów pandemii. Otwiera się również włoska gospodarka, a od 3 czerwca kraj otworzy granice, zniesiona ma być tez kwarantanna. Widać, że kraj przygotowuje się na otwarcie turystyki. Obecnie pozwala na to opadająca krzywa nowych zakażeń, choć jeśli statystyki ponownie się pogorszą obostrzenia mogą być przywrócone. Rynki finansowe obecnie cieszą się jednak z pozytywnego obrotu spraw i taki stan rzeczy może dalej wspierać popyt na ryzyko. Obecnie główne indeksy podążają w kierunku ostatnim maksimom, co w przypadku S&P 500 oznaczałoby próbę podejścia pod 3000 pkt.