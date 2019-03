Funt wyraźnie rewiduje wczorajsze umocnienie

Jego zdaniem nowe rozwiązania ograniczają ryzyko bezterminowego irlandzkiego backstopu, ale go nie ... eliminują. Cox zwraca uwagę na to, co w zasadzie jest wiadome – wczorajsze ustalenia nie zmieniają zapisów w treści umowy, a są dodatkiem. Pewne obawy związane z wykładnią prawa międzynarodowego może budzić też kwestia jednostronnego wycofania się przez Londyn z irlandzkiego mechanizmu awaryjnego w sytuacji, gdyby uznano, że Unia Europejska narusza zobowiązanie do wspólnego wypracowania rozwiązania dla Irlandii Północnej, co powinno mieć miejsce do końca 2020 r. Zdaniem Coxa Wielka Brytania może nie mieć skutecznych narzędzi, aby to wyegzekwować.