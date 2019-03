11 bits studios: najlepszy rok w historii spółki

– Długo pracowaliśmy, by dojść do tego punktu, to pierwszy rok w którym nasze przychody są dobrze zdywersyfikowane – powiedział Miechowski. Na dochody spółki wpływ miały trzy kluczowe wydarzenia, premiery gry Moonlighter i Frostpunk oraz mocna sprzedaż This War of Mine. Już w dniu premiery Frostpunka przychody miały wynieść ponad 1,7 mln dolarów. Gra wciąż dobrze się sprzedaje, przychody ze sprzedaży Frostpunka w 2019 r. są już wyższe w serwisie Steam niż dla gry This War of Mine.