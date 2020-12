Wolny rynek postanowił

Sensacja! Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru dekoracje mozaikowe autorstwa Wojciecha Fangora. Znajdują się one w podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Śródmieście przy Alejach Jerozolimskich 50. Wielobarwne mozaiki pulsują kolorami jak obrazy Fangora rekordowo licytowane na aukcjach. To na pewno wzbogaci legendę artysty.